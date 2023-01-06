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В России разработали исключающие пожары в музеях и архивах системы защиты

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РИА «Новости»

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил ТАСС, что в России появились исключающие пожары в архивах и музеях системы защиты.

Он отметил, что в 2023 году ведомство подготовит для их установки свод правил. По словам Еникеева, новая система постоянно поддерживает в помещении среду с пониженным содержанием кислорода, который замещается азотом.

«Это абсолютно безопасно для здоровья. Человек в таком помещении может свободно дышать и работать. Если там даже зажечь спичку, она погаснет. Таким образом, системы позволяют сохранить от огня культурные и материальные ценности», — сказал он.

В декабре сервис «Актион Охрана труда» провел опрос и выяснил, что почти в каждой шестой компании нет тренировок по пожарной эвакуации.

По мнению респондентов, отсутствие проверок из-за надзорных каникул не сказалось на уровне пожарной безопасности (79%). Однако 14% заявляют об обратном. Оставшиеся 7% считают, что проверки и раньше не помогали из-за их формальности.

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