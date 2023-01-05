Папа римский Франциск поддержал идею рождественского перемирия, но призвал продлить его

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов поддержал объявление рождественского перемирия в зоне спецоперации, и сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск, с которым он хорошо знаком, также поддерживает идею перемирия, но настаивает на продлении инициативы до 20 января.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 6 января по 7 января в зоне спецоперации. В Кремле утверждают, что глава государства принял во внимание призывы Патриарха Кирилла о прекращении огня на Рождество.

Севастьянов сказал, что как глава Всемирного союза староверов он присоединяется к инициативе патриарха Кирилла о прекращении огня в рождественскую ночь. Но отметил, что хотел бы предложить распространить перемирие не только на само Рождество, но и на все святки, до 19 или 20 января – до Богоявления, Крещения.

Также он добавил, что папа Римский Франциск, с которым он общался, разделяет такую точку зрения.

«Я общался с папой. Папа Римский поддерживает эту инициативу и считает, что стороны должны до 20 января прекратить какие-либо боевые действия. Он считает, что это правильная инициатива», — сказал Глава ВСС.