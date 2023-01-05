Bangkok Post: Таиланд планирует вернуть подтверждение вакцинации от COVID-19 для туристов

Власти Таиланда планируют обязать всех прибывающих в королевство предоставлять подтверждение о вакцинации от коронавируса как минимум двумя прививками, сообщает газета Bangkok Post.

В публикации говорится, что таиландские путешественники должны иметь медицинскую страховку, гарантирующую покрытие расходов на лечение при положительном результате теста.

Министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул пояснил, что нововведение необходимо, так как Тайланд — важное направление для путешественников многих стран, включая КНР, при этом меры не должны никого дискриминировать.

«Принцип заключается в том, что не будет никакой дискриминации в отношении конкретной страны, поскольку коронавирус распространяется во всех странах, а штаммы схожи», — сказал он.

В конце декабря в Австрии выступили за обязательные тесты на COVID-19 для прибывших из Китая.