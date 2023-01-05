В Санкт-Петербурге мужчина забил кота кирпичом во дворе жилого дома

В центре Санкт-Петербурге мужчина жестоко убил кота на глазах у жильцов дома, сообщается в Telegram-канале 78 | Новости.

В начале января 2023 года в одном из жилых домов Санкт-Петербурга жильцы увидели, что мужчина с голым торсом издевается над котом: неизвестный со всей силы бросал в него кирпичом. От полученных травм животное скончалось. Один из очевидцев попытался остановить живодера, однако он начал угрожать женщине убийством. Мужчина сказал жильцам, что пошел на такой шаг, потому что захотел. По словам свидетелей, злоумышленник находился в неадекватном состоянии.

Местные жители написали заявление в полицию. Они требуют привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животным. Все происходящее они записали на камеру мобильного телефона.

Ранее в селе Кривенковское, Краснодарский край, молодой человек застрелил собаку во дворе частного дома на глазах у 12-летнего ребенка.