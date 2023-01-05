Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге мужчина забил кота кирпичом во дворе жилого дома

close
100%
unsplash.com

В центре Санкт-Петербурге мужчина жестоко убил кота на глазах у жильцов дома, сообщается в Telegram-канале 78 | Новости.

В начале января 2023 года в одном из жилых домов Санкт-Петербурга жильцы увидели, что мужчина с голым торсом издевается над котом: неизвестный со всей силы бросал в него кирпичом. От полученных травм животное скончалось. Один из очевидцев попытался остановить живодера, однако он начал угрожать женщине убийством. Мужчина сказал жильцам, что пошел на такой шаг, потому что захотел. По словам свидетелей, злоумышленник находился в неадекватном состоянии.

Местные жители написали заявление в полицию. Они требуют привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животным. Все происходящее они записали на камеру мобильного телефона.

Ранее в селе Кривенковское, Краснодарский край, молодой человек застрелил собаку во дворе частного дома на глазах у 12-летнего ребенка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть