В Санкт-Петербурге во время пожара в производственном здании погибли два человека

В Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в производственном здании. Во время пожара погибли два человека, сообщает городское управление МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

5 января 2023 года в 09:16 в экстренные службы Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании производственного здания. Было установлено, что пожар распространился на площади 420 квадратных метров. В 15:00 возгорание было ликвидировано. Для тушения было привлечено 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Во время пожара погибли два человека.

Ранее в Красноярском крае во время пожара на ферме заживо сгорели 44 теленка. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.