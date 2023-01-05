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В Санкт-Петербурге во время пожара в производственном здании погибли два человека

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в производственном здании. Во время пожара погибли два человека, сообщает городское управление МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

5 января 2023 года в 09:16 в экстренные службы Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании производственного здания. Было установлено, что пожар распространился на площади 420 квадратных метров. В 15:00 возгорание было ликвидировано. Для тушения было привлечено 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Во время пожара погибли два человека.

Ранее в Красноярском крае во время пожара на ферме заживо сгорели 44 теленка. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

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