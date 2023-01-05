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В Новосибирске 10-летний мальчик выпрыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара

В Новосибирске 10-летний ребенок выпрыгнул из окна горящей квартиры с высоты четвертого этажа. Мальчик выжил, сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.

5 января 2023 года около 16:51 в Новосибирске на кухне в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома, произошло возгорание на плите. В это время в помещении находился 10-летний мальчик, играющий в телефон, и собака. Огонь перекинулся и на другие поверхности кухни, блокируя выход.

Соседи растянули одеяло под окнами, чтобы смягчить падение ребенка. Мальчик выпрыгнул из окна и выжил. Его госпитализировали. По предварительным данным, у него диагностировали отравление угарным газом. Собаку спасти не удалось.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 8 квадратных метров.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге мужчины растянули плед и спасли выпрыгнувшую из горящей квартиры женщину.

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