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В Белоруссии начался суд над лауреатом Нобелевской премии мира Беляцким

В Минске начался судебный процесс над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким. Об этом сообщает агентство БелТА.

По версии следствия, Беляцкий получал незаконные доходы от работы правозащитного центра «Весна». Правозащитная организация не имела официальной регистрации на территории Белоруссии. Всего Беляцкий якобы задолжал 113 тысяч белорусских рублей налоговых платежей.

Вместе с Беляцким на скамье подсудимых оказались Валентин Стефанович и Владимир Лабкович. Еще одного обвиняемого, Дмитрия Соловьева, будут судить заочно. Всех их обвиняют в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В декабре 2022 года Беляцкому вручили Нобелевскую премию мира. Церемония проходила в Осло.

До этого Нобелевскую премию мира вручили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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