Опрос: отказ от вредных привычек и отношения — самые популярные планы у россиян на 2023 год

Аналитики «Авито» провели опрос среди 10 000 россиян и выяснили, какие цели жители страны обещают себе выполнить в 2023 году. В число самых популярных желаний вошли более частые прогулки на свежем воздухе, правильное питание, ремонт в доме, похудение и общение с близкими.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В новом году большинство россиян решили обзавестись полезными привычками и начать вести здоровый образ жизни. 40% опрошенных планируют чаще гулять, а другие 34% — правильно питаться. В число популярных целей также входит похудение — привести тело в форму хотят 33% респондентов. Начать заниматься спортом в новом году решили 26% участников опроса, при этом по 11% россиян в качестве активностей выбрали бег и катание на велосипеде. Среди желанных изменений в жизни россиян также оказались походы и зимние виды спорта — их выбрали 9% и 6% опрошенных соответственно. Еще 8% хотят заняться не только физическим здоровьем, но и ментальным — они планируют начать медитировать.

Часть респондентов решила начать новый год не с приобретения новых привычек, а с отказом от старых. 18% россиян планируют бросить курить, а отказаться от алкоголя пообещали себе 13% опрошенных.

Выходят на первый план и отношения с близкими — больше общаться с родственниками и друзьями в новом году хотят 32% респондентов. Те, кто не имеет возможности чаще видеться из-за большого расстояния, пообещали чаще звонить членам семьи (23%). Особенно актуальным это оказалось для россиян старше 65 лет — 31% участников опроса из этой возрастной группы планируют поддерживать связь с близкими с помощью звонков и сообщений. 33% опрошенных хотят обустроить свой дом и сделать там ремонт, а другие 6% респондентов планируют завести домашнего питомца.

В начале года всегда возникает тяга к открытиям, поэтому 28% опрошенных пообещали себе в наступающем году больше путешествовать. 10% россиян также планируют сдать на права, а другие 12% — начать изучать иностранный язык.

Также многие россияне хотят начать год с новым хобби. Больше уделять времени чтению планируют 27% респондентов, а заняться рукоделием и рисованием — 20% опрошенных. Еще 17% обещают себе стать кулинарными экспертами и научиться готовить новые блюда. Пойти на танцы и научиться играть на музыкальном инструменте планируют по 5% россиян.

Некоторые участники опроса также отметили, что в новом году начнут заниматься благотворительностью и волонтерством (7%), а также постараются стать более осознанным в плане экологии (6%).

31% участников опроса в новом году хотят научиться экономить, при этом на 2022 год такую цель ставили себе всего 22% респондентов. Лучше контролировать свои траты больше всего хотят молодые люди от 25 до 34 лет — 33% из числа опрошенных.

Сменить место работы в следующем году планируют 20% россиян, при этом карьерных изменений больше всего хотят опрошенные от 35 до 44 лет — такую цель для себя выбрали 25% респондентов. Также участники опроса поделились, что обещают себе начать больше работать и зарабатывать. Студенты же хотят успешно защитить дипломную работу. Кроме того, некоторые респонденты отметили, что в новом году будут проходить курсы по дизайну и программированию, а кто-то даже планирует выпустить авторские книги стихов и прозы.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин планирует сменить работу в 2023 году.