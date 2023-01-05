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В Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера «скорой»

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

СУ СК по Саратовской области организовал проверку по факту нападения пациентки в состоянии алкогольного опьянения на сотрудника скорой медицинской помощи, сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, 5 января 2023 года в Балаково женщина в состоянии алкогольного опьянения, находившаяся в своей квартире, напала на сотрудницу скорой медицинской помощи.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного правонарушения, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям злоумышленника.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный 43-летний местный житель набросился на фельдшера «скорой», который прибыл на место, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Дебошир ударил 38-летнего медика по лицу, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

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