Власти Бельгии объявили об эпидемии гриппа в стране

Бельгийский национальный институт общественного здравоохранения Sciensano в среду объявил об эпидемии гриппа в стране, сообщает Politico.

По информации издания, помимо гриппа в стране циркулирует коронавирус и прочие респираторные вирусы, которые вызывают схожие симптомы.

Как отметил вирусолог из Sciensano Стивен Ван Гухт, в бельгийских больницах сегодня столько же больных гриппом, как и больных коронавирусной инфекцией.

«Грипп уже какое-то время вернулся в нашу страну, но теперь соблюдены все критерии, чтобы можно было говорить об эпидемии гриппа», — говорится в сообщении института.

Эксперт прогнозируют рост заболеваемости несмотря на то, что система здравоохранения уже сейчас испытывает сложности из-за количества больных.

3 января Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 29,3%.