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ГУМ-каток объявил о приостановке работы 7 и 8 января из-за низких температур

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РИА «Новости»

ГУМ-каток в Москве решил приостановить работу в Рождество, 7 января, и 8 января в связи с низкими температурами. Об этом говорится на сайте катка.

«В связи с низкими температурами каток не будет работать 7 и 8 января. Благодарим вас за понимание», — отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что европейскую часть России накроет «обвал холода». Он рассказал, что с особо «суровыми морозами» до -40°C столкнутся жители Урала. Похолодает также в Москве и на юге страны.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что ночью с 7 по 9 января в Москве ожидаются морозы до -27°C. Котилевская отметила, что понижение температуры начнется днем 5 января.

По словам синоптика, морозы будут сохраняться в столице вплоть до 10 января. Специалист рассказала, что 6 января в дневное время суток температура опустится до -20°C. С 7 по 9 января будет держаться в пределах 18-20°C. Днем 10 января составит -18°C.

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