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ЕС призывает проверять пассажиров из Китая на COVID-19

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Global Look Press

Страны ЕС призвали проверять пассажиров из Китая на COVID-19, сообщает Bloomberg.

«Государства-члены соглашаются давать рекомендации прибывающим и отбывающим международным путешественникам, прибывающим из Китая или направляющимся в Китай, а также персоналу самолетов и аэропортов относительно личной гигиены и мер по охране здоровья», — говорится в заявлении Швеции, председательствующей в ЕС.

Правительство Швеции также заявило, что начиная с 7 января страна введет тестирование на коронавирус для путешественников из Китая. Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук также заявил, что его страна введет аналогичные требования для пассажиров на прямых рейсах из Китая.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вместе с высокопоставленными сотрудниками Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний КНР обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

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