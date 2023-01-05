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В московском метро задержали юношу, на кроссовках которого нашли частицы взрывчатки

В московском метро задержали пассажира, купившего на рынке Садовод кроссовки с частицами взрывчатки

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РИА «Новости»

В метро Москвы задержали молодого человека, на обуви которого нашли частицы взрывчатки. Он утверждает, что купил кроссовки на рынке Садовод, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

На станции метро «Кутузовская» в Москве остановили 18-летнего Умела Замирова для проведения процедуры досмотра. Приборы показали, что на его кроссовках есть частицы взрывчатки, а именно тринитротолуол.

Молодой человек рассказал, что приехал в Москву учиться в Московской академии предпринимательства. Он уже открыл свое дело: покупает кроссовки на рынке Садовод и продает. Обувь, в которой он зашел в метро, была также куплена в этом месте. Юноша не знает, как на кроссовках могли оказаться частицы взрывчатки.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки за 11 месяцев 2022 года возросло в РФ на треть по сравнению с 2021 годом, что стало рекордом за три года и достигло показателей 2018 года.

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