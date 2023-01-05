В России выявили 3 274 случая заражения COVID-19 за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Также зафиксировано 47 смертей, число выздоровевших увеличилось на 4 719 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 21 817 113 заболевших и 393 945 смертей соответственно.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вместе с высокопоставленными сотрудниками Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний КНР обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

ВОЗ вновь попросила на постоянной основе обмениваться информацией о текущей эпидемиологической обстановке, а также напомнила о важности проведения вакцинации, ревакцинации.

Чехия инициировала 29 декабря на уровне Европейской комиссии по вопросам медицинской безопасности обсуждение ситуации с распространением коронавируса в Китае.

До этого сообщалось, что почти половина жителей Пекина в декабре переболели COVID-19.