В Магадане пассажир устроил дебош в аэропорту из-за досмотра и попал в изолятор

В аэропорту Магадана пассажир отказался проходить досмотровые мероприятия и устроил дебош. После этого он был помещен в изолятор, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

В начале января 2023 года на пункте досмотра в аэропорту Магадана пассажир отказался проходить необходимые мероприятия. Он не хотел соблюдать требования сотрудников службы авиационной безопасности, публично оскорбил полицейских, а также причинил вред имуществу аэропорта.

В отношении дебошира был составлен административный протокол по ч.3 ст. 11.15 КоАП РФ, после чего его доставили в изолятор. По факту данного нарушения проводится проверка.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково самолет вернулся с руления из-за происшествия с одним из пассажиров воздушного судна. Это было сделано по решению экипажа, после чего была вызвана полиция для снятия проблемного пассажира с рейса.