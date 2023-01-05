В сочинском цирке лев напал на дрессировщика во время представления

В сочинском цирке лев во время представления напал на дрессировщика Алексея Макаренко, передает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Во время шоу два льва начали драться. Когда дрессировщики попытались их разнять, находящийся на арене третий лев напал на Макаренко.

Животное повалило дрессировщика на сцену. На помощь Алексею Макаренко вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. С помощью шумовых гранат и водометов животных смогли загнать в клетки.

Ранее сообщалось, что в Индии 25-летней местной жительнице удалось спасти своего полуторагодовалого сына от тигра, который напал на них.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш вблизи национального парка Бандхавгарх. Женщина повела ребенка в туалет в поле — там на них напал хищник. Когда мать попыталась спасти мальчика, тигр переключился на нее. Несмотря на это, индианка не оставляла попыток помочь сыну.

Женщина громко закричала, и другие жители деревни прибежали на место происшествия. Тогда хищник бросил мальчика и скрылся в лесу

У индианки были диагностированы травмы талии, руки и спины. Ребенку хищник поранил голову и спину. Пострадавшие проходят лечение в больнице.