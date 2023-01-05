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Вильфанд назвал причину резкого похолодания в России

Вильфанд: необычное движение воздушных масс стало причиной сильного похолодания в России

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Depositphotos

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что необычная траектория движения воздушных масс станет причиной сильных морозов в России в ближайшие дни. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, похолодание связано с ультраполярным процессом.

«Движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», — объяснил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что ночью с 7 по 9 января в Москве ожидаются морозы до -27°C.

По ее словам, понижение температуры начнется днем 5 января. Ночью с 7 по 9 января ожидаются морозы до -27°С, при этом давление будет достигать 775 миллиметров ртутного столба.

Вплоть до 10 января морозы в столице будут довольно сильными, отмечает синоптик. 6 января днем температура опустится до -20°C, с 7 по 9 января -18-20°C. Днем 10 января дневная температура составит -18°C.

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