В Индии начались протесты после гибели женщины, чье тело 12 км протащил автомобиль

Разъяренные толпы людей вышли протестовать в Дели. Они требуют справедливости для женщины — водителя скутера, которую сбил насмерть автомобиль и протащил много километров по улицам столицы Индии.

Полиция Дели сообщила, что скутер 20-летней женщины столкнулся с автомобилем рано утром 1 января.

«У нас есть информация о том, что тело девушки каким-то образом застряло в машине, и его протащили примерно 10-12 километров», — заявил на пресс-конференции представитель полиции Дели Сагар Худа.

«Затем на повороте тело выбросили из машины», — добавил полицейский.

По словам Худы, в связи с инцидентом арестованы пять человек.

Он добавил, что с полицией сотрудничает свидетель, который находился с потерпевшей в момент столкновения.

По словам Харендры Сингха, высокопоставленного сотрудника полиции Дели, тело женщины было сильно изуродовано, вся ее одежда разорвана

Он добавил, что у женщины почти ничего не осталось от затылка и спины, так как автомобиль долго тащил ее по улице.

Ужасные подробности ДТП вызвали волну возмущения в Индии: заголовки о происшествии преобладали в новостях в прайм-тайм.

Многие индийцы вышли на улицы, чтобы потребовать строгого наказания для предполагаемых преступников. Сотни людей собрались возле полицейского участка в районе, где произошел инцидент.

Высокопоставленные политики также призвали к расследованию.

Как пишет CNN, дорожно-транспортные происшествия нередки в Индии, где водители часто нарушают правила дорожного движения, а правила техники безопасности не всегда строго соблюдаются.

По данным Министерства транспорта, в 2021 году на дорогах Индии было зарегистрировано около 154 000 смертей. Между тем по всей стране было зарегистрировано почти 58 000 инцидентов с наездами автомобилей.