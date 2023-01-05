Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гинцбург дал прогноз по заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом на праздниках

Гинцбург: подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом на праздниках маловероятен

close
100%
Depositphotos

Заметный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России в период новогодних праздников маловероятен, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он это объясняет тем, что россияне почти не выезжают за границу, а туристы из других стран редко приезжают в РФ. Об этом он рассказал ТАСС.

3 января сообщалось, заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с неделей до этого.

Ранее Гинцбург заявил, что грипп B со временем вытеснит грипп типа А.

При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше десяти лет назад. Он подчеркнул, что даже при пандемической форме грипп не будет протекать тяжелее коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть