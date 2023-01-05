Гинцбург дал прогноз по заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом на праздниках

Заметный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России в период новогодних праздников маловероятен, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он это объясняет тем, что россияне почти не выезжают за границу, а туристы из других стран редко приезжают в РФ. Об этом он рассказал ТАСС.

3 января сообщалось, заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с неделей до этого.

Ранее Гинцбург заявил, что грипп B со временем вытеснит грипп типа А.

При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше десяти лет назад. Он подчеркнул, что даже при пандемической форме грипп не будет протекать тяжелее коронавируса.