Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава раскольнической ПЦУ Епифаний впервые совершит богослужение в Киево-Печерской лавре

close
100%
AP

Глава неканонической, раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний 7 января 2023 года впервые совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества Христова, передает РИА Новости.

Отмечается, что ПЦУ получило на совершение литургии соответствующее разрешение.

1 января украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что священникам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры — Успенскому собору (главный храм лавры) и Трапезной церкви. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что священников УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры.

28 декабря 2022 года в Министерстве культуры Украины заявляли, что отказывают в продлении аренды Трапезного и Успенского храмов, расположенных в Киево-Печерской лавре, для канонической УПЦ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть