Глава раскольнической ПЦУ Епифаний впервые совершит богослужение в Киево-Печерской лавре

Глава неканонической, раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний 7 января 2023 года впервые совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества Христова, передает РИА Новости.

Отмечается, что ПЦУ получило на совершение литургии соответствующее разрешение.

1 января украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что священникам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры — Успенскому собору (главный храм лавры) и Трапезной церкви. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что священников УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры.

28 декабря 2022 года в Министерстве культуры Украины заявляли, что отказывают в продлении аренды Трапезного и Успенского храмов, расположенных в Киево-Печерской лавре, для канонической УПЦ.