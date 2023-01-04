ТАСС: порядка 800 человек эвакуировали из ТЦ «Речной» из-за угрозы взрыва

Из-за угрозы взрыва в торговом центре «Речной» на севере Москвы были эвакуированы порядка 800 человек, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

По информации агентства, о такой угрозе сообщил аноним.

Как сообщается, в настоящее время данный ТЦ проверяют кинологи на наличие взрывных устройств.

Ранее посетителей и персонал торгового центра Columbus на юге Москвы эвакуировали после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.

До этого стало известно, что из общежития Московского государственного областного университета на северо-востоке столицы эвакуировали около 150 человек из-за анонимного сообщения о «минировании». Эвакуация проводилась в целях безопасности на время проверки.