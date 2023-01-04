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В Париже задержали экоактивистов после порчи здания резиденции премьера Франции

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Двоих экоактивистов задержали в Париже после того, как они облили оранжевой краской фасад резиденции премьер-министра Франции Элизабет Борн. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, были задержаны 22-детний мужчина и 20-летняя женщина. Они обрызгали краской фасад здания резиденции премьер-министра Франции.

Их задержали за порчу общественного имущества и неуважение к представителю власти.

Сообщается, что таким образом экоактивисты хотели привлечь внимание к тому, что Париж принимает недостаточно мер для борьбы с изменением климата.

Ранее климатические активисты в форме дорожных рабочих пытались разбить дорогу в Берлине. Они перекрыли движение перед зданием Минтранса ФРГ с помощью сигнальной ленты и ограждений и принялись ломать асфальт перед зданием министерства транспорта ФРГ. Они также прикрепили к автомобилю баннер с надписью «2022 год — это только начало».

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