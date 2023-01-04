Полиция Украины сообщила о росте числа случаев незаконного оборота оружия

Пресс-секретарь национальной полиции Украины Марьяна Рева в ходе брифинга завила, что с 24 февраля 2022 года правоохранители регистрируют рост количества преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Ее слова приводит РИА Новости.

По данным Ревы, число преступлений в сфере незаконного оборота оружия в стране выросло на 40%.

«Начиная с 24 февраля уменьшилось количество имущественных преступлений: кражи, ограбления, разбои. Сократилось количество случаев тяжких телесных повреждений. Однако выросли преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, а также очень увеличилось количество мошенничеств, почти на 40%», — поделилась пресс-секретарь полиции.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал, что страна поставит Украине новую военную технику в ближайшие недели и месяцы.

Сунак заверил Зеленского в том, что Киев может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Лондона.