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На западе Украины задержали вымогателей, курировавших рынок электронных сигарет

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В Закарпатской области Украины задержаны детектив отдела детективов территориального управления БЭБ в регионе, а также посредник — депутат одного из сельских советов Ужгородского района. Об этом сообщает Telegam-канал офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что задержанных подозревают в покровительстве торговцев нелегального рынка электронных сигарет. Детектив устроил схему получения взяток от местных предпринимателей. За плату он обещал не обращать внимания на нелегальную торговлю электронными сигаретами. Депутат же взял на себя роль посредника в переговорах с предпринимателями.

«На вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен старший детектив отдела детективов территориального управления БЭБ в Закарпатской области, а также посредник — депутат одного из сельских советов Ужгородского района Закарпатской области», — сообщает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что СБУ начала доследственную проверку в отношении журналистки, которую подозревают в написании «пророссийских материалов».

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