Российский Дед Мороз посоветовал учитывать морозы при посещении его резиденции

Российский Дед Мороз посоветовал на своей странице во «ВКонтакте» гостям своей резиденции в Великом Устюге учитывать погодные условия и утепляться.

Согласно прогнозу погоды, в четверг днем температура в Великоустюгском районе Вологодской области опустится до -20°С. К воскресенью похолодает до -28°С.

«Завтра будет холодно, обязательно утепляйтесь», — попросил своих гостей главный новогодний волшебник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -34°С. В период с 6 по 10 января в ЦФО ожидаются морозы от -26°С до -34°С.

До этого Вильфанд говорил, что к Рождеству температура в Москве опустится до -15°С, что на 10°С ниже климатической нормы.