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Москвичка распознала обман мошенников и «развела» их на $10

В Москве женщина отправила мошенникам деньги, однако вовремя поняла, что ее обманывают. Ей удалось забрать переведенную сумму и даже заработать 10 долларов, сообщается в Telegram-канале Baza.

По предварительным данным, в октябре 2022 года москвичка увидела рекламу биржи, якобы с помощью которой люди зарабатывают крупные суммы денег. Она зарегистрировалась в приложении и перевела туда 150 долларов. После этого с ней связался мужчина, представившийся экспертом по ставкам Виктором Гонтаревым. Неизвестный сказал, что поможет женщине заработать, если она переведет больше денег.

За несколько дней москвичка смогла заработать 10 долларов. Однако она прочитала отзывы о бирже и поняла, что вывести свои деньги ей вряд ли удастся. Тогда она решила пообещать Виктору Гонтареву перевести больше денег, если ей удастся получить 160 долларов. Через какое-то время мужчина согласился и перевел указанную сумму. После этого женщина удалила приложение и заблокировала звонки мошенников. Кроме этого, она написала заявление в полицию.

Ранее в Москве сотрудница банка помешала пенсионерке отдать полмиллиона рублей мошенникам.

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