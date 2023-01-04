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В Подмосковье супруги-пенсионеры погибли, отравившись угарным газом на даче

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Домодедово в дачном доме были обнаружены тела двух пенсионеров, отравившихся угарным газом, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.

В частном доме, расположенном в СНТ «Березки» в деревне Проводы, были обнаружены тела 69-летнего мужчины и 66-летней женщины. Сотрудники правоохранительных органов установили, то на даче нет центрального газового подключения, а дом отапливается при помощи мобильного газового калорифера. На теле погибших не обнаружено следов насильственной смерти.

По предварительный данным, смерть пенсионеров наступила в результате отравления угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Минеральных Водах семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом.

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