В Подмосковье супруги-пенсионеры погибли, отравившись угарным газом на даче

В Домодедово в дачном доме были обнаружены тела двух пенсионеров, отравившихся угарным газом, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.

В частном доме, расположенном в СНТ «Березки» в деревне Проводы, были обнаружены тела 69-летнего мужчины и 66-летней женщины. Сотрудники правоохранительных органов установили, то на даче нет центрального газового подключения, а дом отапливается при помощи мобильного газового калорифера. На теле погибших не обнаружено следов насильственной смерти.

По предварительный данным, смерть пенсионеров наступила в результате отравления угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Минеральных Водах семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом.