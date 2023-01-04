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Вильфанд: в ЦФО объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -34°С

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Виктория Сергеева/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -34°С. Его слова приводит ТАСС.

По словам Вильфанда, в период с 6 по 10 января в ЦФО ожидаются морозы от -26°С до -34°С.

«Выпущено штормовое предупреждение об очень холодной погоде в период с 6 по 10 января на территории Московской, Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областей», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что в этих регионах температура будет ниже климатической нормы на 9-17°С. На севере ЦФО температура в ночное время будет понижаться до -29... -34°С.

Ранее Вильфанд говорил, что в столицу 6 января, в канун Рождества, придет сильное похолодание. Днем температура воздуха будет на 10°С ниже климатической нормы, ожидается снег и сильный ветер до 12 м/с.

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