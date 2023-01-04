В Болгарии предрекли увеличение потока мигрантов из-за конфликта на Украине

Председатель Государственного агентства национальной безопасности Болгарии Пламен Тончев в интервью Болгарскому телеграфному агентству спрогнозировал рост потока мигрантов и иные трудности из-за украинского конфликта.

«Продолжающиеся военные действия могут увеличить миграционный поток через Болгарию», — заявил он.

Тончев заверил, что прямой опасности для страны на данный момент нет, но возможны негативные последствия экономического характера — рост цен и трудности с логистикой.

«Официальные отношения между Софией и Москвой обострились, их уровень сильно упал», — прокомментировал он взаимоотношения с РФ.

В ноябре депутат Европарламента Яна Тоом заявлял, что руководство Евросоюза не имеет никакого системного плана по работе с беженцами, прибывающими в страны объединения из Украины.

Ранее СМИ сообщали, что украинские беженцы вызвали конфликт в Европе из-за неравенства с другими мигрантами.