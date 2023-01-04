В Сочи из-за потепления расцвели подснежники и мимоза

В Сочи из-за аномального потепления расцвели подснежники, морозник и мимоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галину Солтани.

По ее словам, раннему цветению мимозы и подснежников способствовала теплая осень и такой же декабрь.

Солтани добавила, что подснежник в Сочи обычно зацветает в 20-х числах декабря.

«Этой осенью и в декабре не было отрицательных температур. Подснежник ризенский зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше. Мимоза снова распустилась раньше — в декабре, но позже, чем в 2021 году», - рассказала старший научный сотрудник парка.

Она пояснила, что морозник также цветет с конца января по февраль.

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