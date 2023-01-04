В Перми мужчина утопил свою трехлетнюю дочь в ведре

В Перми ранее судимый местный житель утопил свою трехлетнюю дочь в ведре, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, вечером 3 января 2023 года в полицию обратился 36-летний житель Перми, который рассказал, что убил свою трехлетнюю дочь. Мужчина сообщил, что преступление произошло в ванной комнате в квартире, в которой он проживает. Там отец в ведре утопил свою маленькую дочь. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Уточняется, что ранее подозреваемый уже был судим за побои.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Татарстане мужчина задушил своего семилетнего сына металлическим тросом после празднования Нового года. Известно, что родители погибшего ребенка находились в процессе развода. По неподтвержденным данным, отец имел диагноз шизофрения.