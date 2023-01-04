В Мурманске семь человек эвакуированы с судна «Принцесса Арктики» из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание произошло в днем 4 января, когда судно стояло в Мурманском рыбном порту. На нем находились семь человек — шесть эвакуировались сами, одного человека спасли. Работа пожарных продолжается.

Ранее пришвартованное судно загорелось на юге Москвы.

По данным источника агентства в экстренных службах, пострадал один человек. Отмечается, что общая площадь возгорания составляет 20 кв. м.

В сообщении Shot указано, что судно горит на Москве-реке в районе Братеевского моста в 40 метрах от берега. Есть угроза для людей, отмечается в сообщении. На опубликованных в соцсетях видео видно, что с корабля идет черный дым.

Telegram-канал Mash уточняет, что одного человека уже удалось спасти на лодке. Пожарные уже прибыли на место происшествия.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.