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Миронов предложил перенести часть нерабочих дней с января на май

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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер партии »Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть нерабочих дней с новогодних январских праздников на май. С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миронова.

По словам политика, каждый год в стране фиксируют запрос на перенос январских выходных на май. Во время январских выходных увеличивается количество случаев злоупотребления алкоголем. В мае же многие россияне могут провести время с пользой.

«Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — пояснили в пресс-службе.

В своем Telegram-канале Миронов провел опрос среди подписчиков, поддерживают ли они перенос нерабочих дней с января на май.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что установление выходного дня в РФ 31 декабря зависит от решения Госдумы.

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