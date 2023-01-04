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В Москве ветеринары спасли макаку, которая наглоталась таблеток для понижения давления

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Takasakiyama Natural Zoological Garden

В Москве ветеринарные врачи спасли макаку-резуса Алису, которая наглоталась таблеток для понижения давления, украденных у хозяина, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии столицы.

В тяжелом состоянии к ветеринарам принесли макаку-резуса Алису. У нее была сильная слабость и рвота. Хозяин сообщил, что животное украло у него пачку таблеток, которые снижают артериальное давление, и съело содержимое.

Ветеринарные врачи Руслан Нохов и Ольга Кулабухова восемь часов откачивали Алису с помощью лекарственных препаратов, которые очищают организм после интоксикации. Во время лечения они контролировали артериальное давление макаки.

Уточняется, что сейчас животное чувствует себя лучше.

Ранее в США зоозащитники помогли оленю, у которого в рогах запутались рождественские гирлянды.

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