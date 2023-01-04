Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В украинском Днепре убрали памятник герою СССР Александру Матросову

close
100%
Телеграм-канал «ХД ДНЕПР»

В украинском Днепре демонтировали памятник солдату Герою Советского Союза Александру Матросову. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову», — говорится в сообщении.

На Украине демонтируют связанные с советской историей памятники с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации.

В апреле депутаты Киевского горсовета внесли предложение о демонтаже 60 памятных знаков в столице Украины, которые имеют отношение к России и СССР.

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Ранее в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст русского поэта и прозаика Александра Пушкина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть