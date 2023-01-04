В украинском Днепре убрали памятник герою СССР Александру Матросову

В украинском Днепре демонтировали памятник солдату Герою Советского Союза Александру Матросову. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову», — говорится в сообщении.

На Украине демонтируют связанные с советской историей памятники с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации.

В апреле депутаты Киевского горсовета внесли предложение о демонтаже 60 памятных знаков в столице Украины, которые имеют отношение к России и СССР.

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Ранее в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст русского поэта и прозаика Александра Пушкина.