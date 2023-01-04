Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство Эстонии намерено снести еще два советских памятника в Нарве

close
100%
Kay Nietfeld/Global Look Press

Правительство Эстонии намерено демонтировать еще два советских памятника в Нарве, сообщает портал ERR.

В сообщении сказано, что от властей города ожидается согласие на снос мемориальной доски с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья и могильного памятника, посвященного красноармейцам, погибшим в битве за Нарву в 1918 году.

Городское собрание Нарвы обсудит инициативу Госканцелярии на следующей неделе.

Ранее стало известно, что более 240 советских памятников планируется снести в Эстонии. На данный момент уже снесено 56 из них, еще 74 памятника признаны нейтральными.

В свою очередь, президент страны Алар Карис заявил, что у Эстонии есть проблемы посерьезней, чем борьба с советскими памятниками.

Карис уверен, что всем недовольным сносом советских монументов, в частности жителям Нарвы, нужно решить вопрос «своей идентичности».

Президент Эстонии добавил, что властям страны предстоит обсудить, что делать с некоторыми советскими памятниками, представляющими художественную ценность.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть