Правительство Эстонии намерено снести еще два советских памятника в Нарве

Правительство Эстонии намерено демонтировать еще два советских памятника в Нарве, сообщает портал ERR.

В сообщении сказано, что от властей города ожидается согласие на снос мемориальной доски с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья и могильного памятника, посвященного красноармейцам, погибшим в битве за Нарву в 1918 году.

Городское собрание Нарвы обсудит инициативу Госканцелярии на следующей неделе.

Ранее стало известно, что более 240 советских памятников планируется снести в Эстонии. На данный момент уже снесено 56 из них, еще 74 памятника признаны нейтральными.

В свою очередь, президент страны Алар Карис заявил, что у Эстонии есть проблемы посерьезней, чем борьба с советскими памятниками.

Карис уверен, что всем недовольным сносом советских монументов, в частности жителям Нарвы, нужно решить вопрос «своей идентичности».

Президент Эстонии добавил, что властям страны предстоит обсудить, что делать с некоторыми советскими памятниками, представляющими художественную ценность.