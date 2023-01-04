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В Москве промышленный альпинист сорвался с крыши школы и погиб

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Москве погиб промышленный альпинист. Во время работы он сорвался с крыши школы, сообщает РЕН ТВ.

В Москве погиб промышленный альпинист, который выполнял необходимые работы на крыше школы, расположенной на улице Большая Молчанковка. По предварительным данным, мужчина сорвался и разбился насмерть.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. Личность погибшего уже установлена. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой определят обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Новой Москве скончался 55-летний промышленный альпинист, упавший с дерева, когда спасал кота. Животное смогло спуститься самостоятельно.

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