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В Кемеровской области 10-летний ребенок попал под лавину, он находится в тяжелом состоянии

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Global Look Press

В Кузбассе 10-летнего ребенка придавила снежная лавина, когда он поднимался по склону. Мальчик находится в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области в официальном Telergam-канале.

По предварительным данным, 2 января 2023 года 10-летний мальчик находился на территории промышленного предприятия. Он поднимался вверх по склону, когда неожиданно начала сходить снежная лавина. Мальчик оказался придавлен массой.

Очевидцы сумели откопать ребенка. Они сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они изъяли необходимую документацию и записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая поможет определить, какой вред здоровью ребенка был нанесен. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее альпинист погиб в горах Шотландии в результате схода лавины.

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