В Москве и области продлен высокий уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Период предупреждения — до 21:00 5 января», — указали в Гидрометцентре РФ.

Накануне в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Отмечалось, что помимо ледяного дождя в столице прогнозируются налипание мокрого снега и гололед в этот период.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном ветре и гололедице и призвали быть внимательными и аккуратными при нахождении на улице, не парковать автомобили около деревьев и не укрываться под ними.

При этом ожидается, что в Центральную Россию на предстоящее Рождество придут аномальные морозы до -30°С. Днем температура воздуха может падать до -20°С.