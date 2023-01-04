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Пушилин заявил, что всем пострадавшим при ударе ВСУ по Макеевке оказали медпомощь

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что всем пострадавшим в результате украинского удара 1 января по Макеевке оказана медицинская помощь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, военным, обмундирование и экипировка которых остались под завалами, будут выданы новые комплекты.

Число погибших в Макеевке военнослужащих после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 89. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

2 января в Минобороны сообщали, что в Макеевке погибли 63 человека. Удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили две ракеты.

В военном ведомстве пообещали, что окажут поддержку семьям погибших военнослужащих в Макеевке.

В Совфеде призвали найти виновных в ударе по Макеевке, где погибли российские военнослужащие.

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