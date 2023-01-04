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В Бельгии оценили влияние западных санкций на жизнь россиян

RTBF: ужесточение западных рестрикций не повлияло на жизнь россиян

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unian.ua

Санкции, введенные в отношении России, не оказали существенного влияния на повседневную жизнь граждан страны. Об этом сообщается в статье московского корреспондента Луи Портал для бельгийской телерадиокомпании RTBF.

«Повседневная жизнь россиян не изменилась с момента ужесточения западных санкций», — утверждается в материале.

По словам Портал, западные бренды, покинувшие Россию, по большей части были заменены российскими, турецкими или китайскими компаниями.

В публикации отмечается, что с реальной нехваткой столкнулась лишь сфера промышленности, в частности из-за дефицита электронных компонентов.

Ранее автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что санкции, введенные против России, не смогут разрешить украинский кризис, и назвала несколько причин того, почему такая многолетняя практика ограничений России не увенчалась успехом.

На фоне начала спецоперации РФ на Украине ряд западных стран ввели масштабные санкции против РФ. 16 декабря Евросоюз опубликовал очередной, девятый пакет санкций, включающий ограничения на экспорт в РФ авиационных товаров и запчастей, химических и нервно-паралитических веществ, радионавигационного оборудования и др.

Все новости на тему:
Санкции против России
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