В Москве хозяйка алабая заплатит 200 тыс. рублей за загрызенного ее собакой шпица

В Москве суд постановил выплатить 200 тыс. рублей хозяину шпица, которого загрыз алабай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда Москвы.

Судом было установлено, что летом 2020 года во время прогулки алабай без поводка и намордника сильно покусал шпица. Хозяин маленькой собаки отвез питомца в ветеринарную клинику, однако полученные раны оказались не совместимы с жизнью. Мужчина потребовал компенсации от хозяйки алабая, но женщина отказалась платить. Тогда он обратился в суд. Во время слушания были изучены записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали факт нападения. Несмотря на то, что хозяйка алабая утверждает, что драку спровоцировал шпиц, было решено не учитывать анализ поведения собак, так как это не предусмотрено законом.

Суд постановил вернуть хозяину шпица стоимость погибшей собаки, затраты на ее лечение, судебные расходы и компенсировать моральный вред. Общая сумма компенсации составляет более 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Пензе хозяйка американского бульдога заплатит ребенку, которого покусала ее собака, 50 тыс. рублей.