РЕН ТВ: в ресторане Москвы неизвестный расстрелял мужчину и скрылся

Неизвестный выстрелил в посетителя ресторана на западе Москвы и скрылся. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник канала рассказал, что инцидент произошел ночью в ресторане «Бакинский бульвар» на улице Неверовского. Неизвестный произвел несколько выстрелов в 32-летнего пострадавшего, после чего скрылся, а раненого мужчину госпитализировали. У него травмы шеи и спины.

Ранее в Челябинской области неизвестные расстреляли фермера, в хозяйстве которого было 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались супруга и пятеро детей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство». Сотрудники силовых ведомств веду следственные действия, разыскивают виновных и устанавливают обстоятельства преступления.

До этого жительница США из штата Миссури расстреляла из пистолета троих мужчин, которых она заподозрила в угоне своей машины. В результате двое из них погибли, а третий получил ранение в голову, но остался жив. Ее задержали и заключили под стражу.