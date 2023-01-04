МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов для легализации в РФ

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило проект закона, исключающий фиктивные браки мигрантов как способ легализовать свой статус в стране. Об этом она сообщила ТАСС.

По ее словам, речь идет о фиктивных браках и фиктивном установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами легального статуса в России.

Ранее сообщалось, что количество преступлений, которые были совершены иностранными гражданами в РФ за 11 месяцев 2021 года, выросло почти на 10%. Об этом сообщает МВД России.

По данным ведомства, сравнивалась данные по преступности с аналогичным периодом 2020 года. Такой показатель оказался наибольшим за последние пять лет.

При этом в МВД добавили, что стало больше преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан — рост практически на 3% (15 тыс. преступлений).

До этого МВД информировало о задержании двух тысяч мигрантов в центре Петербурга в новогоднюю ночь. В результате проверки были зафиксированы многочисленные нарушения миграционного законодательства.