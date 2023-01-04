В Госдуме задумались о «13-й зарплате» для студентов

Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил, что прибавку к студенческой стипендии на Новый год можно сделать по образцу 13-й зарплаты. Об этом информирует РИА Новости.

«У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты <...> делают 13-ю стипендию», — рассказал парламентарий.

Депутат указал, что российские вузы пользуются автономией в данном вопросе и размер стипендий может различаться.

Ранее Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить ряд стипендий до 15 тыс. руб. в месяц для студентов и до 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов с 1 сентября 2023 года.

Эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал, что 13-ю зарплату, которую многие россияне получают в декабре, или новогодние бонусы от работодателей, можно использовать для создания финансовой подушки безопасности.