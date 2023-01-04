Эксперт перечислила лучшие варианты отдыха с семьей на новогодних праздниках

Эксперт в сфере PR Александра Хорват в разговоре с газетой «Известия» рассказала, как интересно провести время с семьей на новогодних каникулах.

Она отметила, что лучший способ провести весело время – прогулки и игры на свежем воздухе: катание на лыжах или санках, создание снеговиков или битвы снежками – все это отличные примеры подобного времяпровождения.

Также, по словам эксперта, можно сходить в кино, театр или музей. Или вовсе отправиться на экскурсию по интересным местам города. Кроме того, Хорват рекомендовала устроить марафон настольных игр. По ее мнению, эта активность подарит массу положительных эмоций.

В этой связи специалист упомянула и посещение тематического квиза, на котором можно посоревноваться в эрудиции. А если не хочется выходить из дома, то можно попробовать поучаствовать в таком турнире онлайн.

Ранее психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук назвала сказки, которые полезно прочитать детям в новогодние праздники.