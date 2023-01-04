Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт перечислила лучшие варианты отдыха с семьей на новогодних праздниках

Эксперт Хорват посоветовала, как интересно провести время с семьей в новогодние праздники

close
100%
Freepik

Эксперт в сфере PR Александра Хорват в разговоре с газетой «Известия» рассказала, как интересно провести время с семьей на новогодних каникулах.

Она отметила, что лучший способ провести весело время – прогулки и игры на свежем воздухе: катание на лыжах или санках, создание снеговиков или битвы снежками – все это отличные примеры подобного времяпровождения.

Также, по словам эксперта, можно сходить в кино, театр или музей. Или вовсе отправиться на экскурсию по интересным местам города. Кроме того, Хорват рекомендовала устроить марафон настольных игр. По ее мнению, эта активность подарит массу положительных эмоций.

В этой связи специалист упомянула и посещение тематического квиза, на котором можно посоревноваться в эрудиции. А если не хочется выходить из дома, то можно попробовать поучаствовать в таком турнире онлайн.

Ранее психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук назвала сказки, которые полезно прочитать детям в новогодние праздники.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть