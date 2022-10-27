Гидрометцентр: сильные дожди и метели ожидает ряд регионов России

Обильные дожди придут в Калужскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Крым в ближайшие дни. В Ненецком автономном округе и Коми ожидаются сильные метели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Помимо снега, в Ненецком автономном округе ожидается метель и ветер до 20–22 м/с в ближайшие два дня.

В Коми произойдет обильный снегопад. Он приведет к гололеду. Ветер здесь усилится до 15–18 м/с.

Также обильные осадки ожидаются в четверг в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.