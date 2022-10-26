Белгородские власти приравняли раненных при обстрелах ВСУ жителей к военнослужащим

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что получившие средние и тяжелые ранения при обстрелах имеют право на получение 500 тыс. рублей из бюджета региона, передает ТАСС.

«Мы приравниваем пострадавших мирных жителей к пострадавшим военным. Поэтому подход простой: всем, кто получил средние и тяжелые ранения, выделяется 500 тыс. рублей», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется в плановом режиме, однако в Белгородской области требуется введение дополнительных мер. Об этом он сообщил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению нужд спецоперации на Украине.

Он отметил, что по поручению президента работа ведется по четырем направлениям, в частности согласно указам об отработке уровней реагирования на возникающие угроз ведется сложная техническая и организационная работа с привлечением всех силовых ведомств и правительства.