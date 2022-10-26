Россиянин сменил фамилию и 27 лет скрывался от следствия по делу о групповом изнасиловании

В Саратове 56-летний уроженец Ростовской области сумел избежать наказания за групповое изнасилование в 1995 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в поселке Дубки Саратовского района. Трое мужчин похитили и изнасиловали двух женщин. Двоих преступников удалось задержать и осудить спустя четыре года, а третий сменил фамилию и скрылся от следствия.

В итоге его поймали, но дело закрыли из-за истечения срока давности, однако судья переквалифицировала обвинение на «Хранение в целях использования заведомо поддельного паспорта, предоставляющего права гражданина». Мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы, но отпустили прямо из зала суда — злоумышленник уже провел 14 месяцев в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области предъявили обвинение в убийстве 49-летней местной жительнице. Женщина пришла на встречу с соперницей — она на протяжении нескольких месяцев проживала с мужем обвиняемой. В ходе конфликта злоумышленница вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди жертвы.