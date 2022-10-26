Житель Кузбасса до смерти забил пожилого отца, вспомнив детские обиды

В Кемеровской области вынесли приговор 46-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 69-летнего отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Мужчина распивал алкогольные напитки с отцом. Во время застолья сын припомнил отцу обиды из детства, после чего тот начал избивать отца. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Злоумышленник спрятал тело родственника в комнате, а соседям сказал, что мужчина уехал. Спустя некоторое время знакомые пенсионера обратились в администрацию поселка — чиновники и участковый осмотрели дом, где нашли жертву.

Приговором суда кемеровчанину назначено наказание в виде 8 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вынесли приговор 50-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве и надругательстве над телом. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшего сожителя своей приятельницы руками и ногами, а также молотком и обрезком металлической трубы.